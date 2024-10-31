В Бурятии инвентаризируют достопримечательности на «Великом чайном пути»‎

Специалисты инвентаризируют все достопримечательности Бурятии, имеющие отношение к маршруту "Великий чайный путь", для формирования единой концепции туристического проекта. Об этом сообщил ТАСС министр туризма республики Алдар Доржиев.

"Необходимо проинвентаризировать материальное наследие на маршруте "Великого чайного пути". Ключевое - это сохранение и дальнейшее развитие объектов - памятников истории и культуры, которые находятся на Великом чайном пути", - сказал Доржиев.

Он отметил, что в Бурятии много объектов, которые отражают историю маршрута, созданного в XVIII веке для экспорта чая из Китая через Монголию в Россию.

"В Кяхте - особенно, этот город был входными воротами Великого чайного пути в Россию, - пояснил министр. - Мы хотим восстановить историческую роль Бурятии: раньше все дипломатические и торговые пути в общении со странами Центральной Азии проходили через наш регион. Хотим, чтобы республика в развитии отношений с Китаем и Монголией нашла свое место".

Ранее в правительстве Бурятии сообщали, что Кяхта, до 1934 года называвшаяся Троицкосавском, станет опорным пунктом трансграничного турмаршрута "Великий чайный путь" на территории республики. В 2027 году городу исполнится 300 лет. В настоящее время многие караванные тропы исторического Великого чайного пути, отметил Доржиев, превратились в автомобильные и железнодорожные магистрали, по которым идут товарные потоки и туристские маршруты. На протяжении этого пути расположено множество исторических объектов разных эпох, принадлежавших разным народам, особый пласт культуры связан с традициями приготовления и потребления чая.

Трансграничный турмаршрут

Доржиев подчеркнул, что инвентаризация достопримечательностей на протяжении всего маршрута важна для работы по включению Великого чайного пути в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такую возможность обсуждают ученые Китая, Монголии и России.

29 и 30 октября в Улан-Удэ прошло восьмое совещание руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии: стороны договорились разработать единый бренд турмаршрута "Великий чайный путь" для популяризации трансграничных путешествий между тремя странами. Очередная встреча глав туристских администраций, участвующих в реализации масштабного проекта, состоится в 2025 году в Монголии.

В октябре 2023 года Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь". Его география повторяет созданный в XVIII веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию в Россию. По замыслу проект объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург. Планируется развивать прежде всего турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма.