Число туристов в Череповце выросло на 15 процентов

В этом году Череповец посетили более 40 тыс. человек, это на 15 % больше, чем в 2023 году. В Агентстве городского развития уточнили, что годом ранее речь шла о 36 тыс. путешественников. Специалисты отметили, что заметно увеличилось число туристов, которые прибыли в город на круизных лайнерах. «ФедералПресс» рассказываем, чем еще город привлекает путешественников.

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Как развивается круизный туризм в Череповце

В 2024 году граждане стали чаще приезжать в Череповец на круизных лайнерах. Речь идет о росте числа таких туристов на 28 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это более 12 тысяч гостей по сравнению с 9,5 тыс. в 2023 году. Всего к берегам Шексны причалили 63 круизных судна. В Череповце также прошло немало речных прогулок на теплоходе. Их посетили порядка 15 тыс. человек.

Напомним, что в 2023 году власти Череповца решили привлечь прогулочно-экскурсионные суда петербургской компании для работы в городе металлургов. Тогда представители власти отметили, что год назад водного туризма в Череповце не было вообще. В прошлом году туристов начали возить два теплохода класса «Москва». Они перевезли 30 тыс. человек. Билеты раскупались быстро, и небольшой маршрут по реке Шексне вдоль Череповца оказался очень востребованным.

Стоит отметить, что желающие могут отправиться в теплоходные туры выходного дня, чтобы по водному пути добраться до главных достопримечательностей Вологодской земли. В регионе развивают рекреационный кластер «Русские берега», который позволит преодолеть весь маршрут Волго-Балтийского водного пути длиной 360 км. Во время круиза пассажиры смогут увидеть знаковые места главных городов «жемчужины Русского Севера»: Череповца, Кириллова, Белозерска и других.

Чем еще Череповец привлекает туристов и откуда они приезжают

В целом, количество гостей города выросло на 15 %: в этом году Череповец принял около 42 тыс. туристов, что значительно больше по сравнению с 36 тыс. в прошлом году. Туристический сезон получился насыщенным. В городе прошли такие события, как «Мастера гостеприимства», «Из Череповца с любовью», фестиваль сапов. Специалисты Агентства городского развития провели многочисленные культурные и развлекательные программы по местам Вологодской области.

Город посетили туристы из Москвы, Петербурга, Архангельска, Костромы, Мурманска и других городов России. В городе металлургов побывала также делегация из Китая. Власти намерены продолжить развивать туристический потенциал города.

Какие виды туризма популярны в Вологодской области

Туристы, впервые приехавшие в Вологду, как правило, берут пару дней для знакомства с городом. В топе мест для посещения – тот самый резной палисад. Теперь так называют Центр народных художественных промыслов и ремесел, где можно купить авторские сувениры. Всего в Вологде более двухсот памятников истории, культуры и архитектуры.

Кроме того, путешественников может заинтересовать «Сугорье». Сугорьем в древнерусские времена называлась покрытая холмами часть Белозерского княжества на левом берегу реки Шексны. Теперь так называется интерактивный туристский проект, предлагающий посетителям путешествие в Русь изначальную.

Там проводят тематические праздники, костюмированные шоу, исторические баталии. В частности, на территории комплекса расположен «Дом викингов» – интерактивный музей, где все можно потрогать, примерить и применить в деле.

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