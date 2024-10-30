В Приморском крае расчистили 80 км русел рек
В правительстве Приморского края рассказали о работах по расчистке русел рек от наносов и деревьев.
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого кабмина.
С начала сезона уже изъяли более 900 тыс. куб. м грунта из 80 км русел рек и ручьёв.
В настоящее время расчистка проводится на реке Богатой во Владивостоке, реке Извилинке в Чугуевском округе, а также на озере Черненко в Лесозаводске.
«Всего по краю от растительности и наносов чистят реки 13 приморских спасателей, используя 17 единиц техники — экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и фронтальные погрузчики», — заявили в пресс-службе.
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