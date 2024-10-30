Вокруг дагестанского Буйнакска создадут «зеленый пояс»

Народное собрание (парламент) Дагестана приняло постановление о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Буйнакска. На этой территории будет действовать особый режим.

«Депутаты проголосовали за создание лесопаркового зеленого пояса вокруг города Буйнакска. В него включены земли общей площадью 1029 гектаров», — сообщили в пресс-службе дагестанского парламента по итогам прошедшего накануне заседания.

Это решение предусматривает создание зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. В частности, в ее пределах нельзя вырубать зеленые насаждения и размещать объекты капитального строительства.

На заседании председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров также предложил создать лесопарковые зеленые пояса во всех городах республики. По его мнению, это позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в городах.

«В городах Дагестана все более остро ощущается нехватка зеленых насаждений и мест, где горожане могут отдохнуть на свежем воздухе. Создав зеленый щит, мы сохраним те зеленые оазисы, которые остались внутри городов, и остановим застройку этих земель. В границах „зеленого щита“ будет действовать особый режим», — заявил ТАСС спикер парламента.

Закон о «зеленом поясе», вступивший в силу с 1 января 2017 года, предусматривает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Изначально создание «зеленого щита» планировалось только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.