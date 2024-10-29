Тимченко призвал помочь развитию агро- и экотуризма в России

Развитие агро- и экотуризма в России требует серьезных мер поддержки, в том числе финансовой. Об этом 29 октября заявил председатель Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

В ходе совещания, посвященного вопросам экосельхозтуризма, которое прошло в палате регионов, сенатор отметил, что несмотря на рост спроса на агротуризм практически в каждом регионе РФ, его доля в общем объеме туристических услуг оценивается лишь в 1,5%, еще 2% занимает экотуризм, то есть посещение заповедников. И это при том, что Россия занимает первое место в мире по количеству особо охраняемых природных территорий.

Парламентарий обратил внимание, что на фоне антироссийских санкций со стороны Запада сфера внутреннего туризма стала развиваться еще активнее.

«Мы сегодня строим новые гостиницы, открываем новые туристические маршруты. Все больше возникает необходимость в развитии и улучшении сферы услуг, сервиса и новых форм туризма — агротуризма, экологического туризма», — передает его слова «СенатИнформ».

Тимченко также указал, что агро- и экотуризм набирают все большую популярность у населения, однако госрегулирование этой отрасли пока не выделено в отдельное направление, и их развитию необходимо помочь: вводить серьезные меры поддержки, в том числе и финансовой.

Законодатель добавил, что туристическая отрасль является одним из драйверов экономики РФ — это не только расширение кругозора граждан, но и наполнение бюджетов, в том числе местных.