В туристической зоне в Ингушетии появились модульные отели

В Ингушетии с помощью господдержки из федерального бюджета реализуются три проекта по созданию модульных отелей с общим объемом финансирования более 19 миллионов рублей.

На сегодня смонтировано 13 мини-гостиниц. Из них десять уже могут принимать гостей. Ведется работа по подключению домиков к инженерным сетям. Ввод модульных отелей запланирован в ноябре.

- Ингушетия, обладающая уникальной природой и богатой историей, имеет огромный туристический потенциал, особенно в сегменте горного туризма, - считает глава региона Махмуд-Али Калиматов. - Создание новых мест размещения, отвечающих современным требованиям, позволит нам принимать больше отдыхающих.

За последние три года в республике гостиничных номеров стало почти на 20 процентов больше, чем было. Их 622, что не предел.

До 2030 года в Ингушетии будет реализовано несколько крупных проектов по развитию туризма. В частности, в горах республики построят новые канатные дороги, горнолыжные трассы и гостиницы.

В регионе разработано более 30 увлекательных туристических маршрутов. Один из них длиной почти 300 километров получил статус национального. Участники тура с комфортном проживают в республиканских отелях, всего предусмотрено две ночевки. Маршрут тщательно продуман с точки зрения логистики, безопасности и комфорта. Стать его участником можно самостоятельно, подробное описание всех локаций есть на портале "Путешествуем.рф" или же с помощью турфирмы.

Как показывает статистика, количество гостей республики, приезжающих сюда на отдых, ежегодно растет. За первое полугодие этого года в Ингушетии побывали 61 220 туристов, что на 17,1 процент больше, чем за тот же период в 2023 году.