Между Махачкалой и Дербентом начали курсировать электрички с аудиогидом

Комфортабельный электропоезд с уникальным тематическим дизайном в национальном стиле будет перевозить пассажиров по маршруту Махачкала - Дербент. Вагоны нового поезда оборудованы удобными креслами, вместительными багажными полками, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, местами для перевозки велосипедов. Немаловажно, что вагоны оснащены системой кондиционирования, на отсутствие которого в летнюю жару жаловались пассажиры электричек, курсирующих по этому маршруту.

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А еще их порадует специально разработанный аудиогид "Узор дорог Дагестана". Виртуальный экскурсовод расскажет интересные факты о местных достопримечательностях, об объектах железнодорожной инфраструктуры региона, о вокзалах и станциях, мимо которых проходит поезд. Найти аудиотур пассажиры смогут в бесплатном мобильном приложении. Файл скачивается на телефон либо открывается для прослушивания в приложении в режиме онлайн.

Электрички между Махачкалой и Дербентом - очень популярное средство передвижения. Время в пути скоростного поезда составляет около двух часов, а обычного - 2 часа 40 минут. Стоимость билета - 156 рублей. Железнодорожные вокзалы как в Махачкале, так и в Дербенте, расположены в центре города, откуда добраться до нужных локаций не проблема.

Железнодорожные вокзалы как в Махачкале, так и в Дербенте, расположены в центре города, откуда добраться до нужных локаций не проблема

Особенно популярны электропоезда у туристов - только за прошлый год Дербент посетили около миллиона человек. Можно рано утром сесть в Махачкале на поезд и вернуться из Дербента на нем поздно вечером.

С автобусами сложнее. Автовокзал в Махачкале расположен на краю города, да и езда в жару по автотрассе, где регулярно бывают пробки, - занятие не из приятных. Причем расписания как такового у микроавтобусов нет, они отправляются по мере заполнения. Да и стоимость проезда выше почти в два раза - около 300 рублей.

Как отметил начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, несколько лет назад в Дагестане курсировало всего пять пар пригородных поездов, перевозивших около 400 человек ежедневно.

- Сейчас пар поездов уже 11, количество пассажиров превышает шесть тысяч в сутки. И эта цифра постоянно увеличивается. Туристический потенциал региона растет, и теперь гостей будут встречать вот такие по-езда, - сообщил Задорин.

Генеральный директор Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании Антон Глеба отметил, что до конца года планируется получить еще три новых электропоезда. Кроме того, к 2025 году запланирован перевод участка от Дербента до границы с Азербайджаном на переменный ток, что позволит использовать новый подвижной состав и на этом важном направлении, а также открыть беспересадочные маршруты Хасавюрт - Махачкала - Дербент - Граница.