В Ингушетии появился новый трехдневный маршрут для туристов, предполагающий насыщенную познавательную программу. Он получил статус национального.

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"Страна галгаев", (галгаи в переводе с ингушского - ингуши), так он называется, включает посещение самых интересных древних и современных памятников равнинной и горной Ингушетии. В Магасе это стометровая Башня Согласия - точная копия древних родовых башен ингушского народа, современный Мемориал Памяти и Славы в Назрани, Мавзолей Борга-Каш в сельском поселении Плиево, а также многовековые уникальные строения - башенные комплексы Таргим, Эгикал, Вовнушки и Эрзи, языческий храм Тхаба-Ерды.

Кроме того, в маршрут входят наиболее интересные развлечения всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи" (канатные дороги, веревочный парк и другие) и посещение живописных водопадов с кристально чистой водой.

Участники тура с комфортном проживают в республиканских отелях, всего предусмотрено две ночевки. Он разработан в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как рассказали в правительстве Ингушетии, турмаршрут тщательно продуман с точки зрения логистики, безопасности и комфорта. Стать его участником можно самостоятельно, подспорьем здесь послужит подробное описание всех локаций на национальном туристическом портале "Путешествуем.рф" или же во составе группы, воспользовавшись услугами туристических фирм.

- Присвоение маршруту статуса национального очень важно для республики. Это можно расценивать как знак его качества. Он позволит нашим гостям открыть Ингушетию с новой стороны, - считает глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, национальные маршруты - это оптимальное соотношение цены и качества. Сегодня их в России уже 56, они охватывают 50 регионов.