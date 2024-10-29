Вход на Голубые озера в Казани может стать платным

Вход на территорию Голубых озер может стать платным. Уже есть проект постановления Кабмина РТ, где так и сказано:

© Казанский Портал

«Посещение территории заказника допускается только при наличии ее оплаты».

О какой сумме идет речь, пока не известно.

Никогда еще Голубые озера не получали столько внимания

Голубые озера становятся одной из главных туристических точек Казани. Татарстанские власти уделяют им большое внимание и вкладывают соответствующие средства. В мае, например, появилось пять новых мест для купания: по два на Малом и Большом и одно на Проточном. Они открыты с 5:00 до 22:00. Искупаться позже или раньше нельзя — таковы правила.

Вообще, «правила» — теперь одно из главных слов для Голубых озер. В этом году власти ужесточили правила посещения этих мест: где попало не купаться, с аквалангом не нырять, ночью не появляться — все строго.

На Голубых озерах часто бывает Рустам Минниханов. В один из таких приездов глава Татарстана поручил разграничить пространство для тех, кто катается на гидроциклах и моторных лодках, и для тех, кто катается на сапах и катамаранах.

Наверняка, будут и другие нововведения.