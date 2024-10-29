В Оренбургской области выберут лучших представителей сферы туризма

Открылся прием заявок на участие в областном конкурсе «Лидеры туризма Оренбуржья». Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс «Лидеры туризма Оренбуржья» выявит лучших участников и направлений этой отрасли. Подать заявку на участие могут гостиницы, санатории курортного лечения, туроператоры и турагенты. Также принимаются заявки от самозанятых и ИП, работающих в сфере туризма не менее 3-х лет.

По результатам конкурса будут определены лучший экскурсовод, туристический сувенир, туроператор по внутреннему туризму, турмаршрут по региону, детская экскурсионно-познавательная программа, музейная экскурсионно-познавательная программа, самый гостеприимный отель, лучший санаторий, региональное событийное мероприятие, а также открытие года в сфере туризма – 2024.

Заявку на конкурс необходимо подать в комиссию до 24 ноября текущего года, а итоги будут подведены уже в декабре.

Ранее мы сообщали, что около 800 тысяч туристов посетили Оренбуржье в этом году. По сравнению с прошлым годом туристический поток в регионе увеличился на 27%.