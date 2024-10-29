Музей-заповедник «Царское Село» посетили почти 3 млн туристов в высокий сезон

Царскосельский музей-заповедник в высокий сезон принял свыше 2,9 млн туристов из России и 75 стран мира, сообщили в отделе по связям с общественностью. Количество иностранных посетителей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось почти втрое.

"С середины апреля по конец октября 2024-го в музее зафиксировано свыше 2,9 млн посещений. Это на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главную выставку сезона "Поэт и царь", посвященную 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, посетили более 135 тыс. человек", - говорится в сообщении музея-заповедника.

Подавляющее большинство посетителей музея - россияне. Вместе с тем в высокий сезон в Царском Селе побывали более 225 тыс. иностранцев из 75 стран мира, среди них - жители Китая, Ирана, Вьетнама, Индии, Тайланда, Гонконга, ОАЭ, Саудовской Аравии.

"Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года", - отметили в учреждении.

Самыми востребованными объектами музея по-прежнему являются Екатерининский дворец, Екатерининский парк, Александровский дворец, музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате. С 31 октября до середины апреля вход в Екатерининский парк - свободный.

Готовясь к высокому сезону следующего года сотрудники садово-паркового отдела музея высадили в Екатерининском парке более 64 тыс. луковиц цветов и 2 тыс. - в оранжерейном комплексе "Верхние теплицы".

"Это значит, что будущей весной в Царском Селе расцветут 47 сортов тюльпанов, 22 сорта нарциссов, три сорта крокусов, пять сортов гиацинтов и другие великолепные цветы", - уточнили в музее-заповеднике.

Музей-заповедник "Царское Село" - памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала XX века. В нем расположены три парка, а также более 100 архитектурных сооружений.