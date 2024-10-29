Проект альпинистской гостиницы «Приют 11» на Эльбрусе прошел госэкспертизу

Проект восстановления на Эльбрусе легендарной альпинистской гостиницы «Приют 11» получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Новое сооружение будет выполнено в футуристическом стиле.

© «Это Кавказ»

«Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство уникального альпинистского отеля на горе Эльбрус, в границах одноименного курорта. Заказчик проекта — институт развития Кавказ.РФ — выполнил необходимые инженерные изыскания, разработал эскизы внутренних планировок и внешнего вида легендарной альпинистской гостиницы „Приюта 11“. <> Начать строительные работы планируется весной 2025 года», — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

Комплекс «Приют 11» разместится на отметке около 4100 метров над уровнем моря, в нем будет пять этажей — два подземных и три надземных. В здании откроют гостиницу на 19 номеров вместимостью 63 человека, также предусмотрены жилые комнаты для персонала, душевые, обеденный зал, технические и хозяйственные помещения.

В комплексе разместятся горный отряд МЧС и самая высокогорная в стране метеостанция. В новом «Приюте» предусмотрено горячее водоснабжение и централизованная канализация, будут организованы локерные, комнаты хранения спортивного инвентаря, в том числе специального альпинистского снаряжения.

В пресс-службе отметили, что выдаче положительного заключения на строительство предшествовали общественные экологические слушания, которые состоялись в конце прошлого года.

«Для нас это знаковый объект в модернизации курорта „Эльбрус“. С одной стороны, мы хотим восстановить легендарный исторический облик здания, с которым связано много героических событий, с другой — использовать в нем самые современные технологии. К примеру, учитывая высоту над уровнем моря, сделаем комплекс максимально автономным, чтобы не зависеть от непредсказуемой погоды на таких высотах, будем использовать энергоэффективные решения. А высокопрочные конструкции здания позволят обеспечить его долговечность и безопасность», — прокомментировал заместитель гендиректора Кавказ.РФ по строительству Владимир Лапухин, слова которого приводит пресс-служба.

История «Приюта 11»

Высокогорная альпинистская гостиница «Приют 11» была построена на юго-восточном склоне Эльбруса в 1938 году и названа так в память о восхождении в 1909 году группы из 11 альпинистов Кавказского горного общества, устроивших в этом месте временный лагерь. В течение 60 лет «Приют» был местом отдыха и акклиматизации восходителей и оставался самой высокогорной гостиницей СССР и России. В 1998 году гостиничный комплекс сгорел.

В 2022 году заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров поручил Кавказ.РФ проработать вопрос восстановления «Приюта 11» как коммерческого объекта с размещением там подразделений МЧС.