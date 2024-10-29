В Перми число круизных судов увеличилось на 40%

Количество судозаходов круизных судов на пассажирский причал в Перми увеличилось до 277, что на 42% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

"В Пермском крае завершилась водная навигация 2024 года. За сезон пассажирский причал Пермь-I обслужил свыше 200 тыс. пассажиров, а количество судозаходов круизных судов увеличилось до 277. Это на 82 захода, или на 42% больше, чем в 2023 году", - сообщили в краевом Минтрансе.

По данным ведомства, одним из главных событий этого сезона водной навигации стал запуск электросудна "Экоходъ-2", которое использовалось как на регулярных транспортных маршрутах Пермь - Закамск, так и на туристических. С июня по октябрь "Экоходъ-2" перевез порядка 34 тыс. пассажиров.

"Благодаря появлению электросудна Пермский край стал четвертым регионом России, использующим экологичные суда такого типа", - отметили в министерстве.

Также, по данным ведомства, в 2024 году регион субсидировал пассажирские перевозки на пригородных маршрутах внутреннего водного транспорта: Пермь - Заречный, Сылва - Троица, Старые Ляды - Куликово и Березники - Быстрая. По этим направлениям было перевезено почти 70 тыс. пассажиров.

По словам главы региона Дмитрия Махонина, Пермский край зарекомендовал себя как регион с высоким уровнем качества общественного транспорта.