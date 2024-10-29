Еще два глэмпинга заработали в Нижегородской области

Два новых глэмпинга открылись в Нижегородской области. Оба объекта построены за счет господдержки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

© В городе N

Один из туркомплексов, рассчитанный на 9 номеров, возведен в Нижнем Новгороде. Второй — в городском округе Бор, в нем 10 номеров. Реализация идей стала возможна в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На строительство инвесторам из федерального бюджета было перечислено около 20 млн рублей в виде субсидий по итогам конкурса Минэкономразвития России, а в рамках софинансирования областная казна добавила еще около 800 тысяч рублей.

Добавим, что по результатам конкурса Минэкономразвития России новые средства размещения строят в 10 округах Нижегородской области. Срок окончания проектов — до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что строительство двух гостиниц и глэмпинг-парка одобрили в Нижнем Новгороде.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»