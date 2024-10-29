В Орловской области выделят гранты на развитие городского туризма
Расходы на реализацию данной программы будут почти полностью покрыты за счет региональной казны. Деньги будут выделять на основании детальной презентации туристических перспектив тех или иных центральных районов городов.
В Правительстве Орловской области согласовали правила выделения дополнительных средств муниципалитетам на развитие общественных территорий. Особое внимание будет уделяться обустройству центральных городов, чтобы сделать их более привлекательными для туристов. Финансирование осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».
Муниципальные власти должны будут потратить деньги на «мероприятий по реализации туристского кода центра города». Также необходимо будет подготовить презентацию, в которой отметят и опишут туристские функции единого архитектурно-культурного пространства центров городов. Областной бюджет будет покрывать до 99% расходов на реализацию проектов.
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