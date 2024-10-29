В Сочи встретили 7-миллионного с начала 2024 года года туриста

С начала 2024 года Сочи принял семимиллионного туриста. Им стала Эльвира Пушина, которая приехала на отдых из Ижевска с супругом и двумя сыновьями.

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По ее словам, семья посещает Сочи каждый год, а иногда и несколько раз, в разные сезоны.

"Нам нравятся климат, погода, люди. На курорте много достопримечательностей, набережных, парков и просто интересных мест. В этот раз решили посетить санаторий, оценить медицинскую базу, набраться сил и энергии", - процитировали слова гостьи в пресс-службе мэрии Сочи.

Как отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко, дополнительные оздоровительные услуги привлекают туристов в межсезонье.

"Загрузка санаториев сегодня - порядка 80 процентов, предлагаются различные льготные программы, что служит дополнительным стимулом для их посещения отдыхающими. Например, в 14 наших здравницах действует социально ориентированная программа доступного отдыха и лечения "Открытый Юг", - объяснил он.

Сомко уточнил, что до конца года в Сочи планируется принять еще не менее миллиона туристов. Сейчас в городе-курорте работают 56 санаториев и пансионатов с лечением, которые предоставляют четыре тысячи услуг по оздоровлению и лечению. В штате местных здравниц - примерно три тысячи квалифицированных врачей и медицинских работников.