Турналог в России заработает только к 2026 году

Туристический налог, который должен взиматься с туристов в регионах России с 1 января 2025 года, не будет введен к обозначенной дате. Все дело в том, что при разработке законопроекта не учли, как и с кого брать эти деньги. Об этом газете «Ведомости» рассказала зампред Комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

© tourdom.ru

По ее словам, сам налог должен взиматься с объектов, зарегистрированных в новом реестре классифицированных средств размещения. Однако этот реестр еще не готов и сроки его запуска сложно определить. В лучшем случае он заработает только к концу следующего года. Соответственно, и турналог можно будет взимать на законных основаниях лишь к четвертому кварталу 2025-го.

При этом, как утверждают инсайдеры, в Госдуме пытаются найти выход из ситуации. В частности, в Налоговый кодекс могут внести поправки, по которым муниципалитеты сами смогут составлять реестр средств размещения, чтобы ввести турсбор на локальном уровне. Однако как такой подход будет реализован, не совсем понятно.

По мнению некоторых депутатов, законопроект о турналоге в данный момент сырой и его запуск в текущем формате приведет к неразберихе на местах. Власти регионов рапортуют о готовности ввести сборы, но не разберутся, как и с кого. При этом и сам турбизнес пока не понимает, как ему придется работать в новых условиях: брать налог только с туристов из других регионов или же и с местных жителей.

Интересно, что администрации многих российских городов уже рапортуют о введении турналога через 2 месяца. Чиновники расписывают, на что пойдут собранные средства. Но очевидно, что такая готовность прослеживается лишь в протоколах заседаний, а как будет работать сам механизм, в мэриях планируют разобраться со временем.