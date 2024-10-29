В Тюменской области проживание в отелях подорожало на 27%

В регионе за год проживание в гостиничных номерах выросло в цене на 27%. Об этом журналистам сообщили в областном департаменте потребительского рынка и туризма.

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В третьем квартале средняя стоимость за номер составила 3,4 тысячи рублей, а средняя длительность пребывания — от двух до четырех дней, пишет РБК Тюмень.

«Подорожание обуславливается повышением спроса на услуги объектов размещения и отражает потребность региона в создании новых коллективных средств размещения», — цитирует издание представителей департамента.

УралПолитRu напоминает, что в Тюменской области турпоток по числу поездок за лето увеличился на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Гости региона потратили более 10 млрд рублей. Чаще всего область посещали туристы из УрФО, Омской области, Республики Башкортостан, Пермского края и Москвы.