Пермяков зовут в тур на съемки новогодних телепередач

У жителей Перми появилась возможность принять участие в съемках новогодних телепередач. Туристические агентства открыли продажи концертных туров. Так, на шоу «Песня года» в Москве можно съездить по цене от 22,7 тысячи рублей на человека. Об этом и других концертных турах URA.RU рассказали в «Пермском центре отдыха и туризма».

«Из Перми 6 декабря состоится тур на новогоднюю телевизионную съемку „Песня года — 2024“ в Москву. Есть еще одна поездка в столицу на концерт „Легенды ‚Ретро ФМ‘“ на 29 ноября. Также можно отправиться в Екатеринбург 16 ноября на шоу „Уральские пельмени. Мастер и мандарины“», — рассказал менеджер турфирмы корреспонденту агентства.

В «Пермском центре отдыха и туризма» добавили, что стоимость тура на концерт «Легенды «Ретро ФМ» начинается от 21 тысячи рублей, а на шоу «Уральских пельменей» — от 16 тысяч рублей. Во все путевки входят проезд на автобусе из Перми, услуги экскурсовода, проживание в гостинице, завтрак и обед, входные билеты на концерты. Помимо этого, турфирмы начали продавать путевки на Big Love Show, которое состоится в Казани 9 февраля 2025 года. Выезд из Перми запланирован на 7 февраля, а стоимость туров начинается от 16,3 тысячи рублей.