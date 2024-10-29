В Курганской области выделят землю под кафе, гостиницы и кемпинги

В Курганской области вблизи древнего святилища Савин отобрано шесть земельных участков и одна территория общей площадью 303,6 га. Эти участки в ноябре отобразятся на сервисе публичной кадастровой карты в разделе «Земля для туризма» и смогут использоваться для строительства гостиниц, кафе, кемпингов и баз отдыха. Об этом сообщает региональное управление Росреестра.

«Земля для туризма» — проект Росреестра, нацеленный на развитие внутреннего туризма. Эксперты ищут подходящие территории и оценивают их потенциал. Курганская область вступила в проект в середине 2024 года. К настоящему времени в регионе определены не только объекты, представляющие интерес для туристов, но и восемь потенциально пригодных земельных участков и две территории возле них для развития туристической деятельности.

Первые объекты Курганской области, представляющие туристический интерес, которые появятся в разделе «Земля для туризма», это «Культовое место Савин-1»; Экологическая тропа; Экологическая тропа «Рябиновый дол» и Этнографический комплекс «Музей деревни. Казачье подворье». Все эти объекты расположены на территории Белозерского округа.

«Культовое место Савин-1» — это святилище эпохи энеолита. «Город на водяной глади» или «холм среди болот» — таково значение слова Савин. Возраст святилища — около 5000 лет, он древнее Стоунхенджа, челябинского Аркаима и даже египетских пирамид.

Ранее URA.RU писало о том, что в новом экопарке в Рябково, который стал излюбленным местом для прогулок курганцев и гостей города, появился павильон с пиццей и френч-догами. Кроме того, туристы могут воспользоваться велосипедами, взяв их в прокате.