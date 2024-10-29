Власти Екатеринбурга могут остаться без денег от туристического налога

Туристический налог в России может не заработать полноценно в установленный законодательством срок. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталью Костенко.

Стоит напомнить, что с 1 января 2025 года местные власти вправе устанавливать турналог на своей территории. В первый год ставка должна составить 1% (минимум 100 рублей в сутки). Налогоплательщиками признаются компании и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания.

Однако, как отмечают "Ведомости", муниципалитеты могут не получить дополнительных поступлений в свои бюджеты от введения налога в будущем году – механизм не начнет работать без создания единого реестра классифицированных средств размещения, сейчас он отсутствует.

"По оценкам Костенко, прописанный в законе механизм турналога может быть реализован не раньше чем в конце следующего года", – указывает издание.

При этом в Свердловской области чиновники уже готовятся к введению налога. Так, региональный министр финансов Александр Старков призвал мэров принять взвешенное решение, а глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, на что в городе хотят потратить деньги (за это его раскритиковала блогер Ксения Собчак, напомнив о проблемах с уборкой улиц).