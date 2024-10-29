Что такое избинг и почему люди готовы платить сотни тысяч за отдых в глуши

Казалось, россияне только недавно привыкли к глэмпингам и кемпингам, как вдруг им подкинули еще парочку новых слов, которые режут слух. Речь об избинге, или, как его еще называют, деревнинге — стремительно развивающемся виде экотуризма. Это направление предполагает, что проводить время туристы будут не в комфортабельных гостиницах all inclusive, а в старинных сельских домах, иногда без особых удобств, но с возможностью сбежать от городской суеты и проблем мегаполиса, а главное — заземлиться и прочувствовать родной историко-культурный код. Чем же избинг так цепляет соотечественников, как он стал настоящим трендом и сколько стоит такое деревенское удовольствие — рассказываем в материале «Ленты.ру».

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Сначала была изба

Отцом и основателем избинга, который в том числе запатентовал его как торговый знак, считается житель Ивановской области Алексей Шевцов. В рамках проекта «Потаенная Россия» российский бизнесмен вместе с братом на протяжении 25 лет занимался скупкой и реставрацией старинных домов в Плесе с учетом современных требований к комфорту.

Он проводил туда базовые коммуникации, интернет и работал над их интерьером. Так в 2005 году появился бутик-отель «Соборная слобода» — комплекс из аутентичных старинных плесских домов и построенных по аналогии с нуля, которые выглядели как крестьянские избы снаружи и дизайнерские глэмпинги внутри.

Шесть из них находятся у Дома-музея русского живописца Исаака Левитана, еще шесть — на склоне Соборной горы и на набережной

Целью такого проекта было не просто заработать, но и повысить престиж города на Волге, а также сделать так, чтобы в маленьких избах могли останавливаться туристы. В итоге такой вид отдыха, как указал Шевцов, вполне может конкурировать с западными модными веяниями.

Вскоре проекты Шевцова и сам Плес стали популярны и у бывалых путешественников, и у состоятельных людей, звезд и чиновников. В результате у заборов деревянных домов с наличниками останавливались уже не старые телеги, а дорогие иномарки. Приволжский городок даже негласно прозвали «дальней Рублевкой».

Сейчас такие избушки отстраивают по всей России: они есть в Ленинградской, Свердловской и Тульской областях, а также в Суздале и под Костромой

Специалисты отмечают, что этот вид туризма сегодня набирает обороты и пользуется все большей популярностью у отдыхающих. Правда, в социальных сетях над ним все еще подсмеиваются.

Одних забавляет сочетание гламурной внешности некоторых туристок с реалиями сельского быта. Другие шутят, что вскоре постояльцам таких отелей начнут предлагать «дроварубинг», «банетопинг» и «сенокосинг».

Интересным и перспективным видом туризма, который точно будет развиваться в ближайшие годы, в беседе с «Лентой.ру» назвала избинг и эксперт по туризму Майя Котляр.

«Россия активно застраивается экоотелями, поэтому у людей появляется все больше возможностей провести время подальше от городской суеты и расслабиться», — добавила она. — Вкупе с деревенской атмосферой, домашним уютом и фермерскими продуктами это дает еще больший эффект».

Это вам не модный избинг, это «трушный» деревнинг

Тем, для кого избинг занятие слишком светское, подойдет более «трушный» его вид — деревнинг. Турист, практикующий деревнинг, не просто живет в избе, а еще занимается делами, которые когда-то были простой деревенской повседневностью. Теперь же они превратились в развлечения.

Туристам предлагают натаскать воды из колодца на коромысле, накосить сена, нарубить дров или вскопать грядку. Для полного погружения в деревенский быт можно подоить корову или козу. Благ современного мира в таких местах мало, поэтому добывать молоко для латте, вероятно, придется самостоятельно.

Людей, которые развивают деревнинг в России становится все больше и больше. Один из таких — блогер Аркадий Олин, основатель проектов «Затерянное Вятки» и «Затерянное России». В конце августа 2024 года он приобрел землю со старинным домом, где планировал развивать туристический проект, основанный на здоровом образе жизни. Изначально рассчитывал на туристов из Кировской области, а теперь в планах у Олина — привлечь гостей и из других регионов.

«К нам приезжают мои подписчики и знакомые. Программа максимально простая, а дом -- «нользвездочный», в котором можно остановиться по хостельному типу», — Аркадий Олин, российский блогер.

Аркадию интересно не просто заработать на туристах, а создать свое комьюнити. К примеру, он планирует организовывать в деревне выезды-знакомства, музыкальные фестивали и спортивные мероприятия. Он подчеркивает, что для него важно, чтобы общение происходило в безалкогольной обстановке.

Недешевое сельское удовольствие

И что же тогда отличает избинг от обычного отдыха в деревне у бабушки? В первую очередь ценник. Чтобы провести ночь в избе, россиянам порой приходится выкладывать по 60 тысяч рублей.

Так, в частности, отдых в «Усадьбе дикого барина» в Плесе обойдется от 24 тысяч в сутки. За эту цену можно снять малую избу, рассчитанную на четырех человек, с кроватями, столовой и санузлом.

135 тысяч рублей придется заплатить за аренду дома на 20 гостей

В стоимость включен завтрак. Помимо этого, туристы смогут отправиться на пешую прогулку или экскурсию с гидом «Потаенной России», посетить мастер-класс на выбор (пейзажная живопись, сенокос, копчение рыбы), посидеть у костра, полюбоваться звездным небом и закатом с горы Левитана или с Соборной горы.

Отдохнуть в избе в «Удивительной деревне Мандроги» в Ленинградской области туристы смогут за 30,5 тысячи рублей в сутки. Усадьба для восьми человек обойдется дороже — 90 тысяч рублей.

Возможность бюджетного избинга предлагают в «Мариинских избах» в Свердловской области. Туристы могут остановиться на так называемом «постоялом дворе» от 1000 рублей за место. При этом за сутки в коттедже («Лесной дом») надо будет заплатить до 100 тысяч.

Для путешественников также подготовлены разнообразные мастер-классы. Любителям активного отдыха доступны сап-серфинг, поездки на велосипеде, поход с металлоискателем и автотур на внедорожнике.

«На данный момент у нас очень лояльная ценовая политика, — заявил Аркадий Олин. — Сутки в нашем доме обойдутся в 1,5 тысячи рублей с человека».

«Так как народ всегда собирается хороший и все мероприятия проходят строго без алкоголя, то людей мы перемешиваем. Поэтому в избе могут остановиться как абсолютно не знакомые друг другу туристы, так и одна большая компания», — Аркадий Олин, российский блогер.

Майя Котляр заявила, что в большей степени избинг доступен платежеспособному туристу.

«Сейчас он находится на стыке среднего уровня и люксового, — продолжила она. — Поскольку выложить 30 тысяч за ночь в деревенском доме в глуши готов далеко не каждый россиянин. К тому же в стоимость такого отдыха обычно не входит питание, подчеркнула эксперт. Поэтому путешественникам нужно понимать, что их точно ждут дополнительные расходы

А понравится ли русский избинг иностранцам?

Согласно исследованию сервиса «Островок», летом 2024 года иностранные туристы побили рекорд по объему бронирований гостиниц в России за последние два года. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го в этом году спрос на поездки по стране у гостей из-за рубежа вырос более чем в полтора раза и почти в три раза — относительно 2022 года.

Гендиректор компании «Интурист» Александр Мусихин Москву и Санкт-Петербург, но и в другие российские города.

Кроме того, путешественники не ограничиваются посещением популярных туристических мест. Теперь они приезжают за красивыми пейзажами и самобытной культурой нашей страны.

Майя Котляр уверена, что в том случае, если в ближайшие годы избинг будет развиваться на рынке внутреннего туризма, то его удастся распространить и на заграничную аудиторию.

«Иностранцы полюбили Байкал, Северный Кавказ, — пояснила она. — Им стали интересны наши природа и история».

При этом в некоторых странах Европы уже существует что-то вроде избинга. Например, в Швейцарии в одной из деревень россиянка Полина как-то ночевала на настоящем сеновале и вспоминает этот опыт как позитивный.

«Мы с друзьями путешествовали по Европе, и когда доехали до Швейцарии — обалдели от цен. Жилье было безумно дорогим! И вдруг на Booking один из моих знакомых обнаружил вариант размещения в сеновале. За каких-то 20 евро можно было переночевать в настоящем стоге сена, который по форме напоминал кровать. Это было очень забавно», — делится девушка.

Кроме того, в Исландии из-за наплыва туристов давно стали популярны ночевки на фермах.

«Нам, конечно, не предлагали косить сено или копать грядки, но фермер с радостью показал нам свои владения, хлев и даже рассказал, как отличать коровьи экскременты. Поэтому, я думаю, европейцам такой вид отдыха в России придется по нраву. Они очень любят вот такой необычный опыт», — рассуждает Полина.

«Будто попала в детство»

Туристы из России тоже в восторге от такого вида путешествий. К примеру, жительница Кировской области Ольга Крон в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что некоторые жители регионов не очень много знают о своей малой родине, а избинг дает им возможность приблизиться к истокам.

«Сколько прекрасных, потрясающих и неизведанных мест в той же Кировской области! — заявила она. — Мы рвемся за впечатлениями и туризмом в другие регионы, страны, а наш край не знаем. Поэтому мне такие поездки помогают узнать больше о том месте, где я родилась, выросла и живу по всей день».

«Понять и почувствовать всю красоту нашей природы, архитектуры, истории прошлого и настоящего. На таких выездах ты словно вновь попадаешь в детство. Вот ты пробираешься по неизведанной тропе, лезешь на скалы, заходишь в заброшенную церковь... Какие эмоции! Какой кайф!», — Ольга Крон, туристка.

«В особенности когда тебя окружают интересные люди, сплоченные одной идеей, — добавила туристка. — Раньше я не могла рассказать ничего про наш край. Печально, но это было так... Сейчас, когда люди меня спрашивают, я могу взахлеб рассказывать, сколько всего интересного у нас есть!»

«Путешествие в сказку»

Гузалии Ковалевой деревнинг дает возможность вернуться в прошлое, к бабушке в деревню, «когда деревья были большими, а проблемы — маленькими».

В современном мире очень много лишней суеты, тревожных новостей, хочется обрести какой-то свой спокойный мир подальше от телефонов и интернета. Поэтому такое путешествие — это своего рода сказка.

«Дом со своей историей, старинные вещи, природа вокруг, экологически чистый воздух — все это создает неповторимую атмосферу в душе. В это хочется окунуться снова и снова!», — Гузалия Ковалева, туристка.

Радует россиянку и то, что в такие путешествия отправляется очень активная, творческая молодежь.

«Поражает в таких поездках, что порой мы не задумываемся, что все новое — это забытое старое, — указала россиянка. — И порой для счастья нужно совсем немного: деревенский дом и хорошая компания».

«Избинг возвращает к родовым корням»

По мнению специалиста по кризисной психологии и поведенческому анализу Василисы Кулешовой, благодаря избингу россияне не только могут прикоснуться к природе, но и максимально присоединиться к естественным, но уже забытым многими процессам.

«Людям приходится самим наколоть дрова, чтобы растопить печь и согреть дом, набрать воды в колодце, чтобы приготовить еду, — пояснила она в беседе с «Лентой.ру». — Все это открывает доступ к нашим внутренним потребностям в ручном труде, к ощущению завершенности процессов».

Ведь на телесном уровне, как указала эксперт, эти действия ощущаются совсем иначе. Они возвращают нас к психологическим истокам, к коллективному бессознательному, к воспоминаниям и памяти о нашей истории, к которой мы все были причастны, просто в разной концентрации и дальности от этого опыта.

«Избинг возвращает нас к родовым корням и к тем периодам жизни человека, когда слово «очаг» имело буквальное значение», — Василиса Кулешова, психолог.

«Также у современных людей есть потребность в простоте, — продолжила Кулешова. — Они устали от жизни в супертехнологичном мире и на уровне телесной и родовой памяти нуждаются в проживании обычных человеческих радостей. К примеру, поспать на теплой печи — это же вообще ни с чем не сравнимые ощущения. Или приготовить в ней еду. Она, конечно, совсем другая по вкусу, не такая же, как приготовленная в сковородке на плите».

Более того, у людей есть психологическая потребность в отдыхе от бешеного ритма жизни в больших городах, считает психолог. В деревне он очень медленный и спокойный, и это очень целебно для человеческой души, тела и психики.