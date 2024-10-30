Проект «Отдых в России» вошел в шорт-лист премии «Путеводная звезда»

Туристический проект KP.RU "Отдых в России" вошел в шорт-лист премии "Путеводная звезда" и участвует в народном голосовании. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Проект попал в число претендентов на победу в номинации "Лучшее отраслевое СМИ в области туризма", где представлены медиа, знакомящие с достопримечательностями и интересными местами Москвы.

Премия правительства Москвы в области туризма и гостеприимства "Путеводная звезда" будет вручена в 25-й раз. Ежегодно в конкурсе участвуют отели, городские фестивали, гастрономические проекты, туркомпании и медиапроекты.

Ранее голосование за лауреатов премии "Путеводная звезда" стартовало в проекте "Активный гражданин". Принять участие в нем можно до 18 ноября. Горожанам предстоит выбрать победителей в семи категориях. Они назовут лучшие рестораны, детские и экскурсионные программы. Всего в этом году для участия подано более 480 заявок.