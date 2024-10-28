В Radisson опровергли сообщения о намеренном завышении цен

В Radisson Hotel Group не подтвердили порталу TourDom.ru информацию о тарифной политике этой сети, ранее опубликованную в «Коммерсанте».

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Сегодня издание написало:

«В Radisson Hotel Group сообщили “Ъ”, что намеренно повышают стоимость размещения в своих отелях, чтобы снизить и без того высокий уровень загрузки». Однако в пресс-службе компании нам заявили, что «коллеги из “Коммерсанта” неверно интерпретировали их комментарий»: «Наше ценообразование определяется динамикой рынка, инфляцией и текущей заполняемостью гостиниц и никак не связано с нехваткой персонала».

«Завышенные» тарифы российских отелей, особенно московских, объясняют, в частности, дефицитом сотрудников. Некоторые объекты размещения российской столицы якобы целенаправленно поднимают ценники, чтобы загрузка их гостиниц не была слишком высокой и соответствовала реальным возможностям обслуживать гостей в условиях нехватки персонала – горничных, работников кухни и т. д.

Тот факт, что проблема кадрового голода действительно остра, нам подтвердил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов. По его оценке, в среднем по отрасли на сегодня недостает 20–30% сотрудников. Причин множество: от несоответствия зарплатных ожиданий соискателей тому, что в состоянии предложить отельеры, до непростой демографической ситуации в стране.

Так или иначе, стоимость размещения в гостиницах России растет. По официальным данным Росстата, за январь – август средний тариф увеличился на 12%, в сервисе «Островок» называют более высокие цифры – 18% к прошлому году. Мы выяснили, в какую сумму обойдется проживание в популярных у туристов отелях Москвы в ближайшие выходные, с 2 по 4 ноября (выбраны указанные даты, т. к. суббота, 1 ноября, в этом году объявлена рабочим днем. – Ред.).

В комплексе «Измайлово» наиболее демократичный вариант доступен в корпусе «Бета» 3* – от 11,2 тыс. руб. за 2 ночи на двоих взрослых (питание не включено). За «стандарт» в корпусе «Альфа» 4* придется заплатить от 14,08 тыс. руб. В гостинице Cosmos Moscow VDNH 3*, которую турагенты часто предлагают гостям столицы, двухместный номер с завтраком на даты с 2 по 4 ноября стоит 16,2 тыс. руб. Что касается отелей Radisson, то standard с видом на город в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel 5* можно забронировать на 2 ночи за 25,2 тыс. руб.