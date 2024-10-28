Около 30% опрошенной молодежи в РФ хотели бы путешествовать на пенсии

Большая часть российской молодежи хотела бы жить до 100 лет, 30% на пенсии желают путешествовать. Об этом следует из результатов исследования, проведенного в преддверии всероссийского Дня бабушек и дедушек проектом "Московское долголетие".

"В преддверии всероссийского Дня бабушек и дедушек "Московское долголетие" совместно со Всероссийским студенческим проектом "Твой Ход" провели исследование, опросив 1 тыс. человек в возрасте от 17 до 35 лет из разных регионов страны. В результате, мы пришли к интересным выводам о восприятии долголетия среди молодежи. Большинство опрошенных хотят прожить долго - средний желаемый возраст около 90 лет, при этом самым частым ответом стало "до 100 лет". Кроме того, молодые люди отметили, что хотят прожить не просто долгую жизнь, но и провести ее активно", - рассказала журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

Говоря о собственных планах на пенсии, молодежь в первую очередь упоминает путешествия (30%), хобби (14%) и жизнь в свое удовольствие (11%). Среди лучших способов продления жизни участники исследования выделили ведение здорового образа жизни, занятия интеллектуальной деятельностью и творчеством. Опрос также показал, что молодые люди готовы перенимать опыт старшего поколения и видеть в нем источник вдохновения. А образцом счастливой жизни в "серебряном" возрасте для молодых людей чаще всего являются их родственники - бабушки и дедушки (23%), родители (19%).