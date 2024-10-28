Турагенты опасаются «драконовских» налогов в следующем году

В новом году грядет налоговая реформа. Среди новшеств – обязанность платить НДС организациям и ИП, работающим по упрощенной системе налогообложения (УСН), у которых годовой доход превысит 60 млн руб. При этом если такой показатель был достигнут в текущем году, то в 2025-м уже придется раскошелиться.

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Большинство турагентов находятся как раз на УСН, поэтому налоговые изменения для них актуальны. И главный вопрос – как правильно считать, ведь от этого зависит, что придется отдавать в казну. И здесь чисто теоретически может быть два толкования, что считать доходом: либо ту сумму, которую перечисляет турист (и тогда лимит в 60 млн руб. некоторые турагентства смогут превысить достаточно быстро), либо агентскую комиссию.

Турагенты должны выбирать второй вариант, уверены специалисты.

«При определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в составе доходов агента учитывается только агентское вознаграждение», – комментирует бухгалтер в сфере туризма Дарья Барыгина.

Она поясняет, что в ст. 346.15 Налогового кодекса РФ установлено: при определении налоговой базы по УСН доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ, то есть «доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору», не учитываются. При этом оговорено, что к таким доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.

«Это означает, что деньги, полученные турагентом от заказчика (туриста) в счет оплаты тура, не являются его доходом, поскольку доходом агента является только его агентское вознаграждение», – отмечает собеседница TourDom.ru.

Теоретически такой учет должен работать в электронных сервисах, которые часто используются турагентами. Однако есть нюанс.

«Из-за сложившейся в туриндустрии практики ни одна программа, будь то “Мое дело”, бухгалтерия от банков или другие варианты, не может в автоматическом режиме правильно посчитать доход агента, всегда нужен ручной режим», – продолжает Дарья Барыгина.

По ее словам, «Мое дело» и подобные сервисы работали бы без проблем, если бы, например, туристы напрямую платили туроператорам, а последние переводили на расчетные счета турагентов агентское вознаграждение. Только в этом случае можно было бы полностью положиться на «автоматику». В сложившейся же ситуации приходится каждый тур рассчитывать отдельно в ручном режиме, полагает эксперт.

Несмотря на то что порог годового дохода в 60 млн руб. перешагнут лишь крупные турагентства, которых не очень много, всем остальным расслабляться было бы неправильно. Часть налоговых инспекторов будут считать доход по обороту кассы и расчетного счета, и нужно быть готовыми давать пояснения и отстаивать свое право не платить НДС, не выставлять счет-фактуры и не сдавать декларации. Как считает Дарья Барыгина, вполне может сложиться такая ситуация, что турагентам придется активно формировать практику правоприменения нововведений в Налоговый кодекс в их отношении.

В сентябре TourDom.ru писал, что туроператоров предупредили о «людоедских» штрафах за утечку персональных данных. Поправки в законодательство готовят к утверждению осенью.