В Перми в 2027 году появится центр пляжных видов спорта

Центр пляжных видов спорта появится в Перми в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края по итогам заседания совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата региона.

"ООО "УНК-Пермь" намерено построить в Перми в районе пересечения улиц Куйбышева и Обвинской центр пляжных видов спорта. <…> Сдать работы компания-инициатор намерена в 2027 году", - сообщили в правительстве.

По данным ведомства, на площадке центра разместится оборудованное песчаное поле для групповых игр и спортивный комплекс общей площадью до 4 тыс. кв. м с бассейном, тренажерным залом, а также залами для групповых занятий и кафе. Инвестиции компании в проект составят 400 млн рублей. В ходе заседания проекту единогласно был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП), что позволит компании получить земельный участок в аренду без проведения торгов, а также воспользоваться административной поддержкой региональных властей на всех этапах реализации проекта.

Другие приоритетные инвестпроекты

Статус приоритетного получил проект еще одного многофункционального спортивного комплекса, который до 2028 года намерена построить компания "Развитие Арена" на бульваре Гагарина в Перми. На территории спорткомплекса площадью около 8 тыс. кв. метров разместятся футбольный манеж, универсальный спортивный зал, тренажерный зал, залы фитнеса, аэробики, единоборств, а также медицинский центр, кафе и кибер-зал. Объем инвестиций компании в проект составит 522 млн рублей.

В Дзержинском районе Перми на базе Спортивного комплекса "Спортхолл" ООО "Компания Грейт" планирует построить многофункциональный спортивный зал и открытую летнюю площадку. В здании общей площадью порядка 2,2 тыс. кв. метров на втором этаже разместится многофункциональный спортивный зал для игровых видов спорта (баскетбол, большой теннис, настольный теннис, бадминтон, футзал, гандбол). А на первом этаже будут расположены ресторан, кафе и спортмагазины. Открытую летнюю площадку планируется оснастить тренажерами и зонами отдыха, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Развитие комплекса планируется завершить в 2027 году. Сумма инвестиций в проект оценивается в 168 млн рублей.

Статус приоритетного был присвоен и проекту курорта Усть-Качка, где в 2024-2027 годах планируется построить современный круглогодичный акватермальный комплекс для семейного отдыха. Комплекс разместится на территории общей площадью не менее 10 тыс. кв. метров, а сумма инвестиций курорта в этот проект составит более 1,3 млрд рублей. На базе комплекса появятся горки, бассейны с гидромассажем, зоны отдыха, раздевалки, сауны и комнаты релаксации, развлекательные детские зоны, а также рестораны.

Приоритетными ранее в Прикамье признавались только проекты по расширению и модернизации промышленных производств, сейчас же статус приоритетного инвестпроекта могут получать и проекты в сфере туризма, спорта, индустрии развлечений и других отраслей. На сегодняшний день в Пермском крае реализуются 102 приоритетных инвестпроекта с объемом инвестиций более 600 млрд рублей.