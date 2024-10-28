Названа дата проведения фестиваля «Песни ветра» в Ставрополе

Первый фестиваль этнической музыки «Песни ветра» состоится в Ставрополе 4 ноября, в День народного единства. Помимо музыкальных выступлений посетителей ждут различные масетр-классы, тематические фотозоны и бесплатные горячие напитки.

«В День народного единства на живописной поляне Татарского городища в Ставрополе состоится первый фестиваль этнической музыки „Песни ветра“. Посетителей ждет запуск воздушных змеев, выступление талантливых творческих коллективов в стиле фолк и этно, мастер-классы по лепке из глины, росписи гальки, изготовлению ловцов снов и воздушных драконов, творческие мастер-классы по живописи, музыке и звукорежиссуре. Самых смелых ждут мастер-классы по рубке шашкой и владению арапником», — сообщили «Это Кавказ» в городской администрации.

Среди участников фестиваля — ансамбль «Лествица», фольклорный ансамбль «Казачий пикет», коллектив Tempo Samba и ансамбль этнической музыки «Руда» из Ставрополя, композитор и исполнитель из Таганрога Андрей Ясинский, исполнительница из Северной Осетии Нати Тедеева, музыкально-театральный проект «Требушет» и группа New tone.

На фестивале также организуют спортивные игры — перетягивание каната и гиревой спорт. Сотрудники Ставропольского музея-заповедника расскажут о древней истории города на экскурсиях по Татарскому городищу. Для самых маленьких посетителей запланирована детская программа и викторины. Помимо этого, на территории фестиваля будут работать ярмарка мастеров и три фотозоны.

«Предприятия общественного питания предложат гостям свои фирменные блюда. Согреют гостей осенние напитки — тыквенный сбитень и безалкогольный глинтвейн, угоститься которыми можно будет совершенно бесплатно», — добавили в администрации.

Фестиваль «Песни ветра» будет проходить на Татарском городище с 9:30 до 16:00. Портал «Это Кавказ» выступает информационным партнером мероприятия.