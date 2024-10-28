Жители России выберут лучшие туристические объекты Москвы

Власти столицы запустили новое онлайн-голосование в проекте «Активный гражданин». Жители города смогут выбрать лауреатов премии Правительства Москвы в сфере туризма «Путеводная звезда», рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

«Пользователям предстоит определить победителей в семи категориях. Например, они назовут лучшие рестораны, детские и экскурсионные программы. Всего представители индустрии гостеприимства в этом году подали больше 480 заявок», – рассказала Наталья Сергунина.

Мэрия столицы ежегодно вручает премию «Путеводная звезда». Награду получают лучшие представители сферы туризма и гостеприиимства. Этот конкурс поощряет актуальные инициативы, помогает повышать качество столичного сервиса и улучшать имидж города. Премия может быть присуждена туристическим операторам, отелям, тревел-блогерам, медиапроекта.

Впервые в голосовании смогут участвовать не только жители Москвы. Отдать свой голос за лучших представителей отрасли теперь имеют возможность все граждане России. В рубрике «Московские впечатления» горожанам предстоит выбрать лучшие детские проекты, самые интересные экскурсии и лучшие познавательные форматы. Также участникам голосования предлагается выбрать лучшие места для завтрака и вообще лучшие заведения общепита столицы. Параллельно народному голосованию, оценивать претендентов на премию будет также профессиональное жюри.

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