«Победа» предложила туристам выгодно лететь… в Россию

Авиакомпания «Победа» решила начать понедельник с подборки выгодных предложений для туристов. Как это часто бывает, список был составлен из билетов в одну сторону – такие подборки, как правило, бывают, когда стоимость обратных билетов зашкаливает из-за повышенного спроса, а в одну сторону рейсы не загружаются. Но и тут лоукостер сумел удивить.

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Половину выгодных предложений среди международных рейсов составили обратные билеты из ОАЭ в Россию, причем на пару ближайших дней. За 4–5 тыс. руб. можно добраться из Абу-Даби в Москву и Махачкалу, а также из Дубая в главный город Дагестана.

Что касается цен, то это действительно самые доступные варианты вернуться из ОАЭ в Москву. У других перевозчиков цены в 5–6 раз выше. Отдельной строкой стоит сказать о ценниках на 31 октября – от 2,5 тыс. налегке. В ноябре разница между авиакомпаниями становится меньше, но зачастую у лоукостера предложения на треть, а то и наполовину выгоднее, чем у других российских перевозчиков.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпания «Победа» не удивила туристов дешевизной билетов в Турцию.