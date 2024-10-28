Татарстанских предпринимателей пригласили на пляж в Уруссу

Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин предлагает вложиться в кафе, глэмпинги и видовые площадки нового пляжа.

В Уруссу ищут инвесторов, готовых взять на себя содержание современного пляжа на Старом Карьере, который благоустраивается на средства нацпроекта "Жилье и городская среда", рассказал глава Ютазинского муниципального района Аяз Шафигуллин во время "Муниципального часа" в Агентстве инвестиционного развития РТ.

В начале следующего года должно начаться строительство глэмпингов, кафе, видовых площадок, — уточнил он, подчеркнув достоинства этого места для отдыха с точки зрения бизнеса: красивая природа, обустроенный полностью пляж, наличие дорожной инфраструктуры и близость к "заграничному" поселку Октябрьскому, откуда также может пойти поток туристов уже из соседней Башкирии.

В районе обещают всеобъемлющее содействие предпринимателям всего лишь на одном условии — поддерживать этот пляж со всем оборудованием в изначальном состоянии.