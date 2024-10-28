Свердловчане все чаще выбирают для отдыха Северный Кавказ

Свердловская область расположилась на девятой строчке рейтинга бронирований посуточного жилья в Северо-Кавказском Федеральном округе. Об этом сообщил Уральский меридиан.

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Общий тренд показывает, что российские туристы все чаще выбирают для отдыха Северо-Кавказский федеральный округ. За год спрос на посуточную аренду жилья здесь увеличился на 80%,

согласно данным аналитиков «Авито Путешествий», проведенным на основе сравнения статистики за сентябрь 2024 и 2023 годов.

По статистике бронирований, больше всего туристов из Московской области, на которую приходится 17,6% всех бронирований. На втором месте находится Краснодарский край с 11,4% бронирований. Свердловская область занимает девятое место в рейтинге с 1,6% бронирований.

Ранее «Ямал 1» писал, что уральцы создали интерактивную карту Екатеринбурга.