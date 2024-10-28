Идея для прогулки: что посмотреть во Владикавказе за один день

Знакомство с Владикавказом для туристов начинается с сердца столицы Северной Осетии и главной пешеходной улицы — проспекта Мира. Здесь расположены старинные здания, памятники, несколько музеев, театры, кафе и рестораны. Например, Художественный музей имени М. Туганова. Он находится в здании торгового дома купца Богдана Оганова — одного из богатейших людей своего времени. Двухэтажный особняк 1903 года называют Зимним дворцом в миниатюре, а его интерьеры за век почти не изменились.

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Можно также прокатиться на трамвае. Трамвайная линия во Владикавказе — одна из старейших в России. Регулярное движение по ней открылось 3 августа 1904 года. Электрические вагоны пустили по трем линиям общей протяженностью чуть больше 8 километров. Сегодня владикавказский трамвай — один из основных видов общественного транспорта в городе. По маршрутам общей длиной около 60 км курсирует больше 30 вагонов.

Центральный парк культуры и отдыха им. Коста Хетагурова преобразился после реконструкции и стал излюбленным местом прогулок и фотосессий для и туристов. В парке уложили брусчатку, установили скамейки и урны, восстановили фонтаны и сцену летнего театра. Здесь появились новые дорожки и мостики. Но главным украшением остаются белые лебеди.

С набережной парка виден один из символов города — Суннитская мечеть, или мечеть Мухтарова. По одной из версий историков и краеведов, мусульманский храм на левом берегу Терека — подарок состоятельного бакинского нефтепромышленника Муртазы Мухтарова любимой жене-осетинке. Мечеть построена больше ста лет назад и выделяется на фоне городских строений своей необычной архитектурой.

Если подняться на возвышенность, можно рассмотреть Национальный музей республики Северная Осетия — Алания. Новый корпус необычной формы примыкает к историческому зданию музея — старинному особняку предпринимателя Ходякова. История национального музея республики Северная Осетия-Алания насчитывает более 120 лет, а экспозиция включает множество коллекций. Например, в археологической представлены знаменитые кобанские двоякоизогнутые бронзовые топоры и уникальная бронзовая голова идола, датируемая II тысячелетием до н.э.

Практически рядом — площадь Свободы, откуда в ясную погоду открывается вид на горы. Чуть дальше — Армянская Апостольская церковь Святого Григория Просветителя и Дом Вахтангова, открывший свои двери в 2023 году после долгой реконструкции. В обновленном пространстве на первом этаже расположилось арт-кафе, где показывают спектакли с участием местных артистов и актеров театра Вахтангова. На втором этаже — музейная зона.

Неподалеку расположена площадь Штыба с памятником основателю поселения, на месте которого возник Владикавказ, — Дзаугу Бугулову. Место носит имя революционера Семена Штыба. Площадь появилась на карте города в середине XIX века и первоначально называлась Краснорядской.

В нескольких минутах ходьбы отсюда находится Храм Рождества Пресвятой Богородицы — это старейшая православная церковь столицы республики. При ней есть некрополь, где похоронены герой Кавказской войны генерал Петр Нестеров, основоположник осетинского изобразительного искусства Махарбек Туганов, ученый Василий Абаев, герой Советского Союза Сергей Коблов и другие выдающиеся личности.

Еще одна примечательная локация — филиал Мариинского театра в здании бывшей лютеранской кирхи на улице Миллера, 34. Готическое здание в центре города построили в 1911 году для многочисленной немецкой общины. В 30-х кирху отдали под Дом культуры, а через 10 лет там обосновалась филармония, которая помогла состояться не одному музыканту. На улице Кирова, 14, в бывшей шиитской мечети, открыт планетарий и школа космонавтики.

«Водная станция», хотя ее реконструкция еще продолжается, остается популярным местом среди туристов и местных жителей. Сейчас воды в озере почти нет, но здесь можно заниматься спортом, кататься на велосипедах или просто наслаждаться видами на горы.