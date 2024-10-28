Тысячи человек приняли участие в гастрономическом фестивале в Ковернино

26 октября в поселке Ковернино Нижегородской области прошел гастрономический фестиваль традиционной русской кухни «Хороши зелёны щи!», в котором приняли участие более 2 000 человек. Традиционное ковернинское блюдо — зеленые щи — приготовили 14 команд-участников, среди которых организации общественного питания, семейные команды и местные хозяюшки. Всех участников дегустационного конкурса поощрили призами.

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«Фестиваль „Хороши зелёны щи!“ уже стал традиционным, впервые он прошел в 2017 году. Был перерыв на несколько лет, а сейчас мы вышли на новый масштабный уровень. Зеленые щи — это традиционное блюдо северных районов нашей области. Мы чтим народные традиции и рады познакомить с ними туристов и гостей нашего округа», — рассказал глава МСУ Ковернинского муниципального округа Олег Шмелев.

Гости фестиваля приняли участие в различных мастер-классах, народных играх, посоревновались в исполнении частушек, приобрели фермерские продукты и изделия народных художественных промыслов. Полезные и интересные площадки «Гастрономические традиции», «Колесо истории», «Сила единства», «Спортивные забавы» подготовили активисты «Движения Первых», волонтёры и школьники округа.