В Сургуте расширят аэропорт

В Сургуте будет расширена площадь аэропорта. Об этом журналистам сообщил директор городского департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев.

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В год авиагавань обслуживает более одного млн пассажиров: при этом объект рассчитан на пропускную способность в 250 тысяч человек. По словам Фокеева, новые границы территории аэропорта уже отображены в обновленном генплане, пишет 86.RU.

«На последнем штабе, посвященном реализации нацпроектов при губернаторе, было озвучено, что вопрос в части способов реализации и возможных сроков будет предоставлен в срок до марта 2025 года. Тогда будут понятны и новые параметры. С нашей стороны мы все, что необходимо сделали, отразили в генеральном плане», — приводит издание слова Фокеева.

Известно, что на в аэропорту создадут дополнительные залы для пассажиров.

УралПолитRu напоминает, что ранее в сургутском аэропорту транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной. В процессе работы было принято два обращения на действия авиакомпании UTair.