Гостей фестиваля «Вкус Эльбруса» будут угощать необычными блюдами

На гастрофестивале «Вкус Эльбруса», который пройдет в Кабардино-Балкарии в первые выходные ноября, гостям предложат попробовать дэлен, лягур с шипсом и пастой, лакумы и другие необычные блюда по старинным и современным кавказским рецептам.

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В частности, участник из Нальчика Baia Park собирается готовить дэлен с различными начинками, бугламу, лягур с шипсом и пастой,⁠ ⁠⁠садж, люля-кебаб из курицы и ягненка в лаваше с овощами, лакумы с медом и сыром. В меню проекта LOFT (kitchen and bar) ⁠входят бараньи ребрышки с пастой, ⁠⁠лакумы с сыром и⁠ ⁠⁠сохта на мангале с тузлуком. Кроме того, на фестивале можно будет попробовать стритфуд с кавказским акцентом и шах-плов по авторскому рецепту одного из участников. У посетителей также будет возможность приобрести пряники, пахлаву, чак-чак и другие виды выпечки и сладостей, а также оценить новые вкусы чая и кофе, сообщили «Это Кавказ» в институте развития Кавказ.РФ, организующем мероприятие.

Фестиваль будет проходить на поляне Азау курорта «Эльбрус» 2−4 ноября. Помимо дегустаций гости смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению хачапури на мангале, ягненка в соли, росписи пряников и множеству других авторских блюд и техник от участников фестиваля, посетить гастрономическое шоу от шеф-поваров, выступления музыкантов, диджеев, танцевальных ансамблей. Организаторы также готовят интерактивно-развлекательную программу с розыгрышами призов для детей и взрослых.

В этом году «Вкус Эльбруса» пройдет во второй раз. Первый гастрофестиваль, состоявшийся в ноябре прошлого года, посетили более 10 тысяч человек. За три дня праздника участники приготовили несколько десятков национальных блюд, в том числе хычины, шашлык, ашрык и шурпу, манты, бараньи язычки, люля-кебаб, сохту.