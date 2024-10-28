Казань вошла в пятерку популярных городов для путешествий зимой

Среди российских городов столица Татарстана заняла четвертое место в списке популярных направлений для путешествий зимой. Об этом сказано в исследовании сервиса "ТВИЛ".

Аналитики подчеркивают, что количество бронирований в зимнее время время в целом увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место в рейтинге занял курортный город Сочи, на втором месте расположился Санкт-Петербург. Столица России Москва попала лишь на третью строчку, а следом за ней уже и Казань. Пятерку топа замкнул Кисловодск.