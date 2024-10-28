На Эльбрусе обустроили смотровую площадку, посвященную ВОВ

На склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии появилась смотровая площадка, посвященная Великой Отечественной войне. Она стала самым высокогорным историко-туристическим объектом в России.

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Площадка оборудована вокруг памятника «Героям обороны Приэльбрусья» (самый высокогорный музей в мире, расположенный на высоте 3 500 метров), на стелах которого размещены имена Героев Советского Союза — защитников горы. На площадке укрепили новые ступеньки, разместили информационные таблички, сообщает ТАСС. Посетители могут узнать о битве за Кавказ, поисковых работах, ведущихся в Баксанском ущелье, о значении в истории Великой Отечественной войны «Приюта одиннадцати» - гостиницы для альпинистов, построенной на высоте 4 050 метров в 1929 году.

«Смотровая площадка — часть большого проекта, который мы посвятили грядущему 80-летию Победы. Вначале мы решили создать две тропы, которые будут вести туристов по местам значительных сражений и боев, которые здесь проходили в 1942 году. А уже затем возникла идея построить на Эльбрусе смотровые площадки, где отдыхающие смогут не только сфотографироваться, но и больше узнать об истории этих мест. Мы хотим сохранить память о тех событиях для всех жителей КБР и гостей курорта», — рассказал ТАСС директор департамента маркетинга института развития Кавказ.РФ Валерий Желателев.

Работа над проектом велась более полугода. В ней участвовали специалисты Кавказ.РФ, научные сотрудники музея обороны Приэльбрусья и московские историки. Проект включает в себя две большие тропы от станции «Мир» до астрономической обсерватории на пике Терскол, которые оборудуют навигацией, арт-объектами, информацией о солдатах Победы, местами отдыха.

Обе тропы заработают в полном объеме в 2025 году, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На них обустроят еще три подобные смотровые площадки.