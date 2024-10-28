Москву стали чаще посещать туристы из дальнего зарубежья

Несмотря на прохладную октябрьскую погоду, поток туристов в Москву не ослабевает. Количество путешественников из дальнего зарубежья выросло на 70% по сравнению с прошлым годом.

Среди лидеров по числу гостей – Китай, Турция, Индия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Экскурсоводы отмечают, что особенно довольны межсезоньем туристы из тропических стран, которые могут отдохнуть от жары и насладиться красотами российской столицы.

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