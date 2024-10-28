Cтюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Стюардесса популярной российской авиакомпании сделала селфи на борту самолета в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @cabincrewrussia в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Бортпроводница снялась в темно-синем пиджаке, платье и белой рубашке. Свой образ девушка дополнила пилоткой, шейным платком и собранными в пучок волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью стюардессы.

«Красивое фото», «Красавица», «Милая», «Вау», «Прекрасная леди», — написали они.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России перечислила запрещенные во время полета действия для пассажиров. По ее словам, нельзя летать с простудой, поскольку это может привести к баротравме и лопнувшим барабанным перепонкам.