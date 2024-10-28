На «Архызе» открыли канатку со стеклянным полом в кабинках

На всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии заработала для туристов новая канатная дорога — «Орбита». Она стала первой в своем роде в России, поскольку оснащена кабинками со стеклянным полом.

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«Запустили „Орбиту“, гости „Архыза“ проявили к новому объекту большой интерес и насладились красивой панорамной площадкой на верхней станции. По канатной дороге до хребта Абишира-Ахуба на высоту более 3 тысяч метров курсируют десятиместные гондолы, две из которых оснащены стеклянным полом для максимальных впечатлений. Она единственная в России с такими кабинками», — сообщили ТАСС 27 октября в пресс-службе курорта.

Новая канатка расположена на южном склоне курорта. Ее протяженность составляет 2 376 метров, пропускная способность — до 1 200 человек в час. У сооружения имеется один из самых длинных безопорных пролетов на территории страны — 780 метров.

Высшая точка конечной станции расположена на отметке 3 030 метров над уровнем моря. Здесь можно будет выйти к экологической тропе, ведущей на одну из лучших панорамных точек Архыза — Пик Динника. Отдыхающие также смогут добраться до перевала Федосеева, после чего следовать к «Голубому ожерелью» Архыза — каскаду горных озер.

Этой осенью канатка будет работать до 10 ноября, после чего ее закроют на зимний сезон и вновь запустят будущей весной.

Как сообщал ранее рендиректор курорта Роман Киранчук, к 2028 году на «Архызе» планируется обустроить 30 километров горнолыжных трасс и построить шесть новых канатных дорог, строительство двух из них собираются начать в 2025 году.

«Архыз» - один из популярных курортов России, ориентированный на активный семейный отдых. Сейчас он включает в себя две туристические деревни, 27 километров трасс и восемь канатных дорог, а также самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. До конца 2024 года курорт планирует принять свыше 1 миллиона туристов.