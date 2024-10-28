Для туристов появился сайт о пешеходной тропе "Путь реки" в нацпарке "Самарская Лука"

Создатели пешеходной тропы "Путь реки" по Самарской Луке представили сайт проекта. Он был сделан при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка "Самарская Лука".

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"Мы взяли на себя задачу сделать понятный и полезный для туристов сайт о нашей тропе, чтобы там была вся необходимая информация для планирования путешествия, описание всего интересного, что можно увидеть на тропе, что мы так любим", — рассказали авторы проекта.

На сайте сейчас описан доступный для прохождения отрезок от Вислого камня до Ширяево. Со временем новые отрезки будут появляться на сайте, а сейчас они обозначены пунктиром.

Готовый отрезок авторы разбили на девять однодневных маршрутов, чтобы можно было планировать поход на выходной или, при желании, объединить эти отрезки в многодневный маршрут. На карте дано расположение важных точек — достопримечательности, места набора воды, пополнения запасов, ночлег. Описания всех точек еще будут дополняться и уточняться.