Итальянец описал еду в России фразой «у нас это едят только бедняки»

Житель Италии Симоне побывал в России и описал местную еду фразой «у нас это едят только бедняки». Своими впечатлениями он поделился с женой-россиянкой, об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

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Во время путешествия по стране супруги зашли на рынок в Ялте и купили камбалу, которую впоследствии приготовили по популярному рецепту — обжарили в муке с солью. При этом изначально мужчина хотел, чтобы рыбу запекли в духовке, как это делают в Италии.

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«Симоне был в восторге, — отметила автор публикации. — Сказал, что так действительно получается вкуснее. Но и камбала, как оказалось, в Венеции другая, без шипов и меньше размером».

Много вопросов у иностранца было к вяленой кефали. Симоне сообщил, что в Европе она считается плохой, едят ее только бедные люди.

«А вот наша культура пить часто чай находит отклик в нем на все сто, — добавила блогерша. — Мы всегда заказывали его в заведениях, потому что в Италии такого разнообразия нет. Единственное, что понять Симоне ну никак не мог, это то, как можно на завтрак пить чай или кофе с колбасой».

Более того, по словам путешественницы, ее мужу понравились сладости в России, а именно чурчхела и торт «Кутузов».

«А насчет десерта Тирамису он сказал, что в Крыму его делают не очень, и мой домашний тирамису ему нравится больше, чем в ресторанах, где мы пробовали его», — продолжила она.

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