Самарский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание

Как рассказали в пресс-службе международного аэропорта Курумоч, на этот период запланированы рейсы по 42 направлениям, из них 20 - международные.

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Полеты из Самары будут выполнять 23 авиакомпании. Самое востребованное направление, как и раньше, - Москва. В столицу будут улетать до 13 рейсов в сутки в зависимости от дня недели. В Санкт-Петербург - до 5 рейсов ежедневно.

Кроме того, полеты будут доступны и в другие крупные города: Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Калининград, Ярославль.

При этом в зимнем расписании сохранятся ежедневные рейсы в Сочи.

Среди международных направлений сохранятся полеты на туристические и морские курорты Египта и ОАЭ, Турции, а также в страны СНГ и ближнего зарубежья. Появятся рейсы в Матталу (Шри-Ланка).

Данное расписание может в будущем меняться. Точные дни полетов рекомендуется уточнять на сайте аэропорта в разделе "Сезонное расписание".

А в октябре из Самары вновь пустили прямой авиарейс в Шарджу. Подробнее - здесь.