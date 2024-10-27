Первую в РФ канатную дорогу со стеклянным полом открыли на курорте «Архыз»

Открытие новой канатной дороги, оснащенной гондолами со стеклянным полом, состоялось в воскресенье на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Она первая в своем роде в России, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Сегодня запустили "Орбиту", гости "Архыза" проявили к новому объекту большой интерес и насладились красивой панорамной площадкой на верхней станции. По канатной дороге до хребта Абишира-Ахуба на высоту более 3 тыс. м курсируют десятиместные гондолы, две из которых оснащены стеклянным полом для максимальных впечатлений. Она единственная в России с такими кабинками", - сказал собеседник агентства.

Канатка протяженностью 2 376 м и пропускной способностью порядка 1,2 тыс. человек в час построена на южном склоне курорта. У нее один из самых длинных безопорных пролетов на территории страны - 780 м. "Этой осенью канатная дорога будет доступна туристам до 10 ноября. В зимний сезон она будет закрыта, а с весны 2025 года гости курорта снова смогут насладиться красотами Архыза с "Орбиты", - отметили в пресс-службе.

Высшая точка конечной станции канатки - 3 030 м. Здесь можно будет выйти к экологической тропе, которая ведет на одну из лучших панорамных точек Архыза - Пик Динника. Туристы также смогут добраться до перевала Федосеева и далее следовать к "Голубому ожерелью" Архыза - каскаду горных озер.

Гендиректор курорта Роман Киранчук ранее сообщал, что к 2028 году на "Архызе" планируется обустроить 30 км горнолыжных трасс и построить шесть новых канаток, начало строительства двух из них запланировано в 2025 году.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и восемь канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. С января по август 2024 года курорт посетили более 815 тыс. человек, до конца года он планирует принять свыше одного миллиона туристов.