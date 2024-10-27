В Елабуге обустроят территорию городского пляжа

Глава Елабужского муниципального района Татарстана показал первые эскизы нового городского пляжа.

По кадрам видно, что общественную территорию поделят на несколько частей — пляж будет многоуровневым. Также здесь разместят несколько туалетов, крытые зоны и, вероятно, фуд-корт.

Напомним, что, согласно техническому проекту, длина пляжа составит 350 метров. Ширина песчаного берега составит 50 метров, в некоторых местах она будет доходить до 80 метров. Располагаться место отдыха будет на берегу рек Камы и Тоймы.