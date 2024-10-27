Названы популярные направления для отдыха в ноябре

Кроме того, благодаря выходному 4 ноября, у граждан будет дополнительный день для путешествий.

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Самыми популярными направлениями для отдыха остаются Дагестан и Турция, а также Крым. Жители Ленинградской области выбирают поездки на Кавказ так как температура воздуха там достигает 15-16 градусов, а ночных заморозков практически нет. Кроме того, там невысокие цены на экскурсии.

Средняя стоимость поездки для семьи из трех человек из Петербурга до Махачкалы с перелётом и отелем составляет около 90 тыс. рублей. С 8 ноября цены на туры снижаются примерно до 60 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что туристы выбрали лучшую страну для приключенческого туризма.