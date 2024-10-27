В Тюменской области туристы стали больше тратить

В департаменте потребительского рынка и туризма региона сообщили, что в июле-августе 2024 года также на 10% увеличилось количество гостей. Основными направлениями для туристов являются Тюмень и Тобольск.

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Они привлекают туристов комфортной городской средой, сибирской кухней, качественными отелями и богатым историческим наследием. Об этом написал «РБК Тюмень».

В Тюмени популярными местами для посещения становятся Врата Сибири, набережная, мост Влюбленных и купеческие особняки, связанной с жизнью известных личностей, таких как Дмитрий Менделеев, Петр Ершов и Григорий Распутин.

В Тобольске главными местами посещения для туристов являются Кремль и смотровая площадка.

Летом в Тюменскую область приехали 1,5 млн туристов. Это на 11% больше, чем в 2023-м. Путешественники потратили более 10 млрд рублей.

Регион чаще всего посещали жители Омской области, Башкирии, Перми и Москвы.

Ранее писали, что власти Тюменской области планировали создать три туристических кластера.

В Тюмени появится первый в регионе купольный отель