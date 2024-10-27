В седьмом «Сочи Марафоне» примут участие российские спортсмены

На «Сочи Марафоне» выступят знаменитые российские атлеты. В рамках традиционных беговых соревнований вместе с тысячами местных жителей и туристов на старт выйдут олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и бывший капитан национальной команды России по футболу Алексей Смертин.

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– Забег состоится в Сочи 2 и 3 ноября. Стартовый городок будет расположен у Зимнего театра. Для детей будет проведен отдельный забег. Также впервые состоится старт в дисциплине «северная ходьба», – сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

«Сочи Марафон» в этом курорте состоится в седьмой раз. Беговые трассы будут проложены через главные улицы города. В период проведения мероприятия временно изменится маршрут движения как легкового, так и общественного транспорта.