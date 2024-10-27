В трекинговых выходных на Эльбрусе приняли участие около 100 человек

Около 100 отдыхающих из Кабардино-Балкарии (КБР) и других регионов страны приняли участие в "большой прогулке" на Эльбрусе. Все они прошли по экотропам различных уровней сложности, их бесплатно сопровождали профессиональные гиды и фотографы, сообщили ТАСС в институте развития Кавказ. РФ.

Трекинговые выходные на Эльбрусе организовал институт развития Кавказ. РФ и национальный парк "Приэльбрусье". Туристы могли выбрать маршрут из четырех экологических троп разного уровня сложности: от несложных прогулок вдоль реки Баксан до подъема к водопаду Девичьи косы и обсерватории на пике Терскол длиной больше 10 км.

"Развитие экотуризма - важная часть нашей работы. Кавказ. РФ планирует и дальше развивать сеть экотроп. Мы реализуем проект под названием "Национальная кавказская тропа: от моря до моря", эта работа началась именно здесь, в Кабардино-Балкарии. Если вспомнить советское время, то таких маршрутов было очень много, некоторые через перевалы вели даже к Черному морю. Несомненный плюс - этот вид отдыха доступен туристам круглый год", - рассказал ТАСС директор департамента маркетинга института развития Кавказ. РФ Валерий Желателев.

Такая акция, когда профессиональные гиды и фотографы бесплатно ведут группы по разным маршрутам, проходит на курорте "Эльбрус" не в первый раз и неизменно пользуется большой популярностью у туристов.

"Наша группа, около 25 человек, прошли путь от поселка Тегенекли до Поляны нарзанов. Могу сказать, что это был сказочный поход, длившийся около двух часов. Сейчас в горах самое живописное время года и за короткое время мы увидели одновременно зиму с ее первым снегом и изморосью и золотую осень, все это сопровождалось ярко-синим небом и кристально чистым воздухом. Такие виды невозможно забыть, увидеть их можно только в горах. Отличная идея, думаю, каждый из нас с удовольствием прошел бы и по другим маршрутам", - рассказала ТАСС начальник отдела по связям с общественностью и маркетингу министерства курортов и туризма КБР Ольга Погребняк.

Первая экологическая тропа в Приэльбрусье протяженностью в 3 км появилась в 2018 году. Сейчас их общая длина - 30 км. Маршруты оборудованы указателями, местами отдыха, арт-объектами, где туристы могут сделать красивые снимки.